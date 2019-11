Schienen werden ausgetauscht

Mosbach.Zwischen Eberbach und Neckargemünd werden am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, Schienen ausgetauscht. Für diese Arbeiten wird nur ein Gleis gesperrt. Die S1 kann weitgehend ohne Änderungen verkehren; nur die Bahnen mit Abfahrt in Osterburken um 20.36 Uhr und um 22.38 Uhr enden in Eberbach und haben dort Anschluss an den Ersatzverkehr.

Die S2 entfällt jedoch ab etwa 9 Uhr in dem besagten Abschnitt, sie wird durch Busse ersetzt. Zwischen Eberbach und Mosbach verkehrt die S2, sie fährt jedoch etwa sechs Minuten später in Eberbach ab und kommt entsprechend später in Mosbach an. In der Gegenrichtung fährt die S2 bis Eberbach nach dem üblichen Fahrplan.

Nahezu unverändert verkehrt der Regionalexpress Heilbronn-Mannheim. Allen Reisenden aus dem Bereich Neckar-Odenwald-Kreis empfiehlt die Deutsche Bahn, an diesen Tagen für die Fahrten von und nach Heidelberg/Mannheim die S1 oder den Regionalexpress zu benutzen. Zu weiteren Einschränkungen kommt es in den Nachtstunden von Donnerstag, 28. November, bis Mittwoch, 4. Dezember. Betroffen sind Züge nach etwa 23.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019