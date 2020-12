Rund 435 000 Euro bleiben weiter verschwunden

Die rund 435 000 Euro, um die ein älteres Ehepaar aus Mosbach gebracht wurde, konnten auch nach Ermittlungen der Polizei nicht sichergestellt werden. Trotzdem sprach man die Angeklagten frei.

Mosbach. Vom Tatvorwurf des Betrugs in einem besonders schweren Fall wurden ein 26-Jähriger und seine 65-jährige Mutter am Freitag vom Landgericht Mosbach freigesprochen. Ihnen wurde zur Last

...