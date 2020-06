Ruhepause nach acht Monaten beendet

Mosbach.Nach rund achtmonatiger Pause kehrt wieder Leben in die Alte Turnhalle in Mosbach ein. Pächterin Galya Mihaylova wird mit ihrer Familie am 8. Juni das italienische Restaurant „Mare e Monte“ eröffnen. Parallel zum Gastronomiebetrieb dient das Restaurant tagsüber als Kantine für das Landratsamt. Angeboten wird alles, was die Küche Italiens zu bieten hat.

Erfahrenes Team

Für die vor Ort frisch zubereiteten Gerichte wird Vincenzo Fiorito sorgen, Vater der Pächterin und seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig. So führt Familie Mihaylova seit mehreren Jahren bereits ein italienisches Restaurant in Neckargemünd. Auf diese geballte Erfahrung freue man sich, sagte Landrat Dr. Achim Brötel bei der Vorstellung des inzwischen liebevoll im italienischen Stil umgestalteten Lokals. Dies zeige die hohe Motivation der Pächter, die man daher auch mit einem mehrjährigen Pachtvertrag ausgestattet habe.

Konzept bleibt erhalten

„Das ursprüngliche Konzept der doppelten Funktion als öffentlicher Gastronomiebetrieb und als Kantine für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung bleibt unverändert erhalten. Wir wünschen der Familie Mihaylova sowohl aus dem Mitarbeiterkreis als auch aus Stadt und Region einen großen Zulauf in sicherlich nicht ganz einfachen Zeiten“, unterstrich Brötel, der zusammen mit Kreiskämmerer Michael Schork und den an der Wiedereröffnung ebenfalls beteiligten Landratsamtsmitarbeitern Dietmar Gehrig, Teresa Steinbach und Regina Mladek sowie Personalratsvorsitzendem Wilfried Weisbrod gleich die ersten Spezialitäten testen durfte.

Den Mitarbeitern und Gästen will man so künftig im Rahmen der gültigen Corona-Verordnung morgens die Möglichkeit einer Frühstückspause, ein Mittagessen (mit zwei Tagesessen) und schließlich ab 17.30 Uhr ein Essen à la carte anbieten.

Vorfreude auf Sommermonate

„Der Außenbereich wurde erweitert“, betonten dabei Galya Mihaylova und Vincenzo Fiorito, die sich auf die nun anstehenden Sommermonate freuen. Dafür, dass die ganze Bandbreite italienischer Gerichte von Vorspeisen über Nudelgerichte und Pizza bis zu den berühmten Fleisch- und Fischgerichten und natürlich den Nachspeisen vor Ort zubereitet werden könne, so Brötel abschließend, habe der Landkreis noch einmal unter anderem in einen Gasanschluss für die Kochstelle in der Küche investiert.

Der Landrat schloss seine Worte mit der Hoffnung, dass die Menschen „Mare e Monte“ ebenso wie alle anderen regionalen gastronomischen Angebote durch viele Besuche unterstützten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020