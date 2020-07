Rollerfahrer schwer verletzt

Haßmersheim.Ein 40-Jähriger musste am Montagmorgen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Mann war gegen 7.45 Uhr mit seinem Roller auf der Landstraße von Haßmersheim in Richtung Obrigheim unterwegs. Etwa auf Höhe der Ortseinfahrt von Hochhausen wurde der Rollerfahrer rücksichtslos von einem Lkw überholt. Der Laster touchierte den 40-Jährigen, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Fahrer des LKWs kümmerte sich nicht um den Unfall und den verletzt am Boden Liegenden, sondern setzte stattdessen einfach seine Fahrt in Richtung Obrigheim fort. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 06261/8090 melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020