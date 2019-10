„Rescue Days“ in Mosbach

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Einsatzzahlen der Feuerwehren nehmen stetig zu. Aufgrund der steigenden Verkehrsdichte häufen sich Verkehrsunfälle mit Lkw und Bussen. Neue Fahrzeugtechnologien erschweren die Rettung.

Kontinuierliche Ausbildung

Um sich auf diese Umstände einstellen zu können, finden von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Oktober, in Mosbach die „Rescue Days“ statt. Ziel ist es, Rettungskräfte verschiedenster Nationalitäten anzusprechen und eine kontinuierliche Ausbildung zu gewährleisten.

Ausrichter in diesem Jahr sind der Kreisfeuerwehrverband Neckar-Odenwald zusammen mit dem Training Center Retten und Helfen (TCRH), auf dessen Gelände die viertägigen „Rescue Days“ stattfinden. Das ehemalige Kasernengelände bietet ideale Voraussetzungen mit einer Gesamtübungsfläche von 270 000 Quadratmetern.

An acht Praxisstationen, verteilt auf je zwei Ausbildungstage, werden neueste Rettungstechniken anhand von nachgestellten Unfallszenarien und Nullserien-Fahrzeugen vermittelt.

An jeder Station stehen die Fachausbilder der Rescue Days bereit, die die Teilnehmer in Theorie und Praxis schulen.

Parallel zu den Ausbildungsblöcken findet am 18. und 19. Oktober das „Rescue Days Symposium“ statt sowie eine Fachausstellung, die vom Feuerwehrauto bis zur Einsatzführungssoftware alles bietet. In der Vortragsreihe referieren Experten zu den Themen Elektromobilität, moderne Fahrzeugtechnologie und Standards in der Unfallrettung.

Besuchertag am Sonntag

Besonders wichtig ist dem Kreisfeuerwehrverband der Besuchertag am Sonntag. Hier können die Zuschauer die „Rescue Days“ hautnah miterleben.

Bis 15 Uhr bringt ein Shuttlebus die Besucher vom Kaufland-Parkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße zum TCRH-Gelände in der Luttenbachtalstraße.

