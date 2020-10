Randale auf dem Fitnessstudio-Dach

Mosbach.Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro an einem Fitnessstudio in der Eisenbahnstraße in Mosbach verursachten zwei Männer, als sie auf das Dach des Gebäudes kletterten und mutwillig die Fassade beschädigten. Der 25-Jährige und sein 16-jähriger Begleiter hielten sich mit einem weiteren, unbeteiligten, Mann auf dem Dach des Fitnessstudios auf. Dies wurde durch vorbeifahrende Polizisten beobachtet, weshalb diese sich dem Dach näherten. Als die Personen auf dem Dach die Beamten sahen, begannen zwei gegen die Dachfassade zu treten. Dabei entstand ein Loch in der Fassade. Zudem hinterließen die beiden Männer noch Farbschmierereien an der Wand des Sportstudios. Die beiden Personen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020