Prügelei vor dem Supermarkt

Mosbach.Zwei Männer prügelten sich Freitagnacht vor einem Supermarkt in Mosbach. Die Kontrahenten gerieten laut Polizei gegen 22 Uhr vor dem Geschäft in der Straße „An der Bachmühle“ aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit, woraufhin dieser in einer Schlägerei mündete.

In der Nähe des Tatortes wurde einer der beiden Männer von der Polizei angetroffen. Der 35-Jährige wies Verletzungen auf, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der andere Mann ist bisher unbekannt und wird von der Polizei gesucht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.06.2020