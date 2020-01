Protestzug und Kundgebung

Mosbach.Um für den Erhalt der Geburtshilfe am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken zu werben, findet an diesem Samstag eine Veranstaltung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Krankenhaus. Von dort aus geht der Protestzug mit leeren Kinderwagen zum Marktplatz.

Auch ver.di Heilbronn-Neckar-Franken unterstützt die Forderung nach dem Erhalt der Geburtshilfe und Gynäkologie an den Standorten Mosbach und Buchen. „Wir fordern die Verantwortlichen auf, die Versorgung an beiden Standorten auch für die Zukunft sicherzustellen.“ Die derzeitige wirtschaftliche Situation kann aus Sicht von ver.di kein Argument sein, eine so wichtige Abteilung nur noch an einem Standort zu betreiben. „Sollte die Ursache die personelle Situation in der Abteilung sein, sehen wir die Zusammenlegung maximal als zeitlich zu begrenzende Zwischenlösung und fordern von den Verantwortlichen, sich für den Erhalt und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit an beiden Standorten einzusetzen und dafür die notwendigen finanziellen Mittel zu Verfügung zu stellen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020