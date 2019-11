Produkte zogen viele Blicke auf sich

Mosbach.In der Messe Stuttgart traf sich wieder das „Who is who“ der Blech- und Metallbearbeitung auf der 14. Blechexpo, der internationalen Fachmesse für Blechbearbeitung. Als einer der anerkanntesten Zulieferer der Branche war auch KWM Weisshaar mit einem eigenen Messestand in der Halle 1 des L-Bank-Forums vertreten.

Über 41 000 Besucher

Die 14. Blechexpo war zusammen mit der 7. Schweisstec – Internationale Fachmesse für Fügetechnologie – erwartungsgemäß ein Branchenhöhepunkt und ist mit knapp 1500 Ausstellern aus 36 Ländern erfolgreich zu Ende gegangen. Über 41 000 Besucher aus insgesamt 113 Ländern nutzten das auf 108 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche gewachsene Fachmessen-Duo, um sich rund um die Bearbeitung von Blechen, Rohren und Profilen, Trenn- und Fügetechnologien, Umformtechnik sowie Schweißtechnik auf den aktuellen Stand zu bringen.

Vier Tage lang hatte KWM Weisshaar so wieder eine sehr gute Gelegenheit, einem breiten Fachpublikum aktuelle Produkt-Höhepunkte aus seiner laufenden Produktion „Made in Nordbaden“ zu präsentieren. So zogen etwa Produkte wie ein SCR-Abgassystem aus dem Nutzfahrzeugbereich, ein Reduktionsmitteltank für Powerpacks von Triebwägen im Schienenfahrzeugbau oder eine Aktivkohle-Schüttgutzelle für die Luft- und Reinraumtechnik viele interessierte Blicke auf sich. Auch Oberbürgermeister Michael Jann und Wirtschaftsförderer Fabian Weiß konnten mit Stolz feststellen, dass „ihr“ Mosbacher Unternehmen in der Ersten Liga der Ausstellenden mitspielt: „Wer sich vier Jahrzehnte lang mit zunehmenden Erfolg auf dem Markt behauptet, macht in puncto Produktqualität, Innovation, Leistungsfähigkeit und Kundenbindung alles richtig“.

Das Unternehmen widmet sich jetzt bereits seit 40 Jahren dem Werkstoff Blech und dies mittlerweile über die komplette Prozesskette hinweg. In dieser Zeit ist die Firma vom Lieferanten von einfachen Metalldeckenelementen über komplizierte Computer-Gehäuse zum Partner und bevorzugten Lieferanten für verschiedenste Kundenkreise gereift. Dank einer beeindruckenden Entwicklung des Laserstrahls als Werkzeug und dank eines treuen und engagierten Mitarbeiterstamms.

