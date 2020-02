Privatisierung der Kliniken unbedingt verhindern

Mosbach.Mit den neuesten Zahlen und der Entwicklung an den Neckar-Odenwald-Kliniken hat sich die SPD-Kreistagsfraktion in einer Sitzung im SPD-Bürgerbüro in Mosbach beschäftigt. Einig waren sich die Teilnehmer, dass die ärztliche Versorgung im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis gewährleistet sein muss.

Der überwiegende Teil der Bevölkerung fahre immer schon weit und müsse dies auch in Zukunft tun. Daher müssten beide Klinikstandorte erhalten werden. Um die Breite des bisher bestehenden Angebots zu erhalten, sei jede Privatisierungstendenz zu verhindern. „Dafür brauchen wir Mehrheiten im Kreistag“, so der Tenor der SPD-Fraktion. Georg Nelius erläuterte die positive Entwicklung der vergangenen Wochen und berichtete vom festen Willen seitens der Klinikleitung, die Hausaufgaben kaufmännisch in den Griff zu bekommen. Per elektronischer Post unterstrich Karlheinz Graner, der nach einer Operation im heimischen Krankenhaus das Gehen übt, die Unsicherheit und Verängstigung, aber auch die motivierende Stimmung in der Belegschaft. Den Beschäftigten müsse man unbedingt zur Seite stehen.

In der Diskussion wurde deutlich, dass viele Fraktionsmitglieder wünschten, alles so lassen zu können, wie es war. Aber bewusst wurde allen, dass das unrealistisch und nicht finanzierbar ist. „Könnten wir steuern, zu welchen Ärzten und in welche Kliniken die Menschen im Kreis gehen, wäre manches anders. Aber es besteht freie Arzt- und Krankenhauswahl – und viele Menschen fahren dafür auch weit über die Kreisgrenze hinaus. Das ist Realität“, so Norbert Bienek. „Eine große Herausforderung ist es, bei der Fülle und Komplexität der unterschiedlichen Informationen, das herauszufiltern, was zur Entscheidungsfindung beiträgt“, sagte Gaby Teichmann und erinnerte an die vielen Gespräche, die auf allen Ebenen auch mit der Belegschaft und den Bürgern des Landkreises geführt werden.

Defizit abbauen

„Oberstes Ziel ist“, fasste Heide Lochmann den zum Teil auch kontroversen Meinungsaustausch zusammen, „die Kliniken in eigener Hand zu behalten und keine Privatisierung zuzulassen, um steuern zu können, dass die Grund- und Regelversorgung im Kreis für jung und alt, Frauen, Männer und Kinder flächendeckend gewährleistet werden kann“. Dazu sei es notwendig, dass die Kliniken vorrangig und zügig ihre hauseigenen Probleme in den Griff bekommen, das Defizit abbauen und dafür alle Personalkapazitäten einsetzen. Erst später, Ende Juni, sollten dann nach Erreichen von Verbesserungen neue Ziele ins Auge gefasst werden. Der andere Weg, bereits jetzt strukturelle Veränderungen einzuleiten um zusätzlich weitere Verbesserungen zu erzielen, die eine Privatisierung vermeiden, sei umstritten.

Die gelben Tonnen waren das zweite Thema, über das die Fraktion aus aktuellem Anlass debattierte. Denn auch das gehöre zur Wirklichkeit. Es gebe viele weitere Themen, denen sich der Kreistag zu widmen habe, auch wenn die Kliniken derzeit im absoluten Mittelpunkt stehen. Die anderen Themen dürften nicht vernachlässigt oder hinten angestellt werden. Auch dazu seien Verwaltung und Kreistag aufgefordert.

