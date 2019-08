Preisträger ausgezeichnet

Mosbach.Für ihre außergewöhnlichen Erfolge ehrte Oberbürgermeister Michael Jann im Rathaus Mosbach die Preisträger der Musikschule Mosbach im Wettbewerb „Jugend musiziert“: Madita Baur und Greta Krauth erhielten beide einen ersten Preis in der Duowertung Gesang, Samuel Stuber erhielt einen zweiten Preis in der Solowertung Akkordeon. Elias Iyob und Moritz Schwing erhielten beide einen dritten Preis, ebenfalls in der Duowertung Gesang. Jann danke allen, die die Preisträger unterstützt haben, ihren Eltern und Lehrern, Lavinia Tarara, Nelly Wirch und Martin Daab. Die ersten Gratulanten waren Direktor Martin Graser von der Sparkasse Neckartal-Odenwald und Michael Weber, Generalbevollmächtigter der Volksbank Mosbach. Musikschulleiter Martin Daab gratulierte ebenso.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019