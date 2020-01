„Pirole“ singen in der Stiftskirche

Mosbach.Unter dem Titel „Can you hear me?“ singt der Kinder- und Jugendchor „Pirol“ am Samstag, 8. Februar, um 16 Uhr in der Stiftskirche. Musikalische Partner sind das Gitarrenorchester, der Kinderchor „Kolibri“, das Querflötenensemble und Instrumentalisten der Musikschule.

Zwischen den Chorsätzen der „Pirole“ aus Pop, Folk und klassischer Moderne werden die musikalischen Partner mit eigenen Beiträgen und gemeinsamen Stücken die Farbigkeit und die stilistische Breite des Liederabends vervielfachen.

Die Vorbereitung liegt in den Händen von Wessela Kostowa-Giesecke, Michael Diedrich, Martin Schmidt, Christian Thürmer und Martin Daab, die Klavierbegleitung in den Händen von Katrin Glenz. Veranstalter ist das Evangelische Bezirkskantorat Mosbach. Der Eintritt ist frei.

