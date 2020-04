Ostergeschenke als Würdigung

Mosbach.Corona hat derzeit alles fest im Griff. Einen besonderen Beitrag, um die Krise zu meistern, leisten die Angestellten und Ehrenamtlichen der diversen Hilfsorganisationen. Dessen ist man sich auch beim DRK-Kreisverband Mosbach bewusst. „Wir wissen, dass die Arbeit, die unsere Mitarbeiter tagtäglich an welcher Stelle im Kreisverband auch immer leisten, diese sowohl physisch als auch mental an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führt“, so DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek.

Gerade für die Mitarbeiter in den Pflegeheimen, gestaltet sich die Arbeit in den weitestgehend isolierten Einrichtungen besonders schwierig. Die Einsatzkräfte hingegen stehen an vorderster Front und alle setzen sich bei ihrer Arbeit täglich aufs Neue der Gefahr einer Ansteckung aus. „Wir sind stolz, solch engagierte Mitarbeiter zu haben“, lobt auch Präsident Gerhard Lauth. Um ihnen allen für ihre Arbeit in diesen schwierigen Zeiten zu danken, hat man sich beim Kreisverband etwas einfallen lassen: kleine Ostergeschenke!

Präsident Gerhard Lauth stellte daraufhin den Kontakt zur in Siegelsbach ansässigen Kosmetikfirma Mann & Schröder her. Von der Idee eines Dankeschöns zeigten sich die Verantwortlichen bei Mann & Schröder begeistert und spendeten die benötigten 300 Pflegesets bestehend aus Pflegedusche und Bodylotion in einer netten Osterhasenverpackung. In den kommenden Tagen werden diese an die DRK-Mitarbeiter sowie die Mitarbeiter von BestLife in den DRK-Einrichtungen verteilt. „Nicht vergessen sind selbstverständlich unsere Ehrenamtlichen“, meint Steffen Blaschek. Die Firma Milka hat dem DRK eine große Menge an Schokolade gespendet, aus der auch der Kreisverband Mosbach zwei Paletten erhalten hat. Hieraus werden kleine Oster-Dankeschön-Geschenke gepackt.

„Es ist fantastisch, was unser Ehrenamt leistet. Das gilt das gesamte Jahr über, besonders aber natürlich jetzt in der Corona-Krise. Ich bin dankbar, dass dies an vielen Stellen gesehen wird und nun auch verstärkt gewürdigt wird. Insofern gilt mein großer Dank all unseren ehrenamtlichen Kräften“, unterstrich Präsident Gerhard Lauth den oft nicht erkannten Stellenwert des Ehrenamts. Sein Dank geht aber auch an die Spender, die die DRK-Aktion ermöglicht haben. nak

