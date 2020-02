Offene Fragen vor der Entscheidung klären

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Briefwechsel zwischen Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und seinem Gemeinderat einerseits und Landrat Dr. Achim Brötel andererseits geht in die nächste Runde. Auf den Fragenkatalog aus Mosbach hatten der Landrat und die Klinikverwaltung ausführlich geantwortet, allerdings auch kritisiert, dass sich die Mosbacher eines Fragenkatalogs bedient hatten, den der frühere Kliniken-Geschäftsführer verfasst habe.

Zunächst dankt Michael Jann dem Landrat für die Beantwortung der an ihn als Aufsichtsratsvorsitzenden und die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald- Kliniken gerichteten Fragen der Gemeinderatsfraktionen. Jann erläutert, dass man kein Auskunftsrecht beansprucht habe, sondern lediglich um Auskunft gebeten habe. „Sicher hätte man die gleichen Fragen bei der nächsten Kreistagssitzung unter dem Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde stellen können.“

Angesichts der Tatsache, dass bereits in der kommenden Sitzung vom 2. März erste Restrukturierungsmaßnahmen für die Kliniken beschlossen werden sollen, sei es den Mosbachern wichtig, „die aus unserer Sicht noch offenen Fragen und Gesichtspunkte vor der Entscheidung zu stellen und beantwortet zu bekommen“.

Aufruf zu Sachlichkeit

Den Inhalt der Antworten wolle er nicht werten. Jann bezog sich aber darauf, dass der Landrat in seinem Schreiben mehrfach zu mehr Sachlichkeit und konstruktivem Miteinander aufgerufen habe. „Diesem Aufruf kann ich mich voll und ganz anschließen. Allerdings entsteht für mich der Eindruck, dass Sie in Ihrer auf zwei Seiten ausgedehnten Vorbemerkung genau das Gegenteil tun“, so Jann. „Insbesondere die gemeinsame Aktion aller Mosbacher Gemeinderatsfraktionen als Schmierenkomödie abzutun, kam bei allen gut an.“

„Der von uns initiierte Fragenkatalog ist bewusst sachlich gehalten und greift weder Personen noch vom Kreistag getroffene Entscheidungen an, daher verstehe ich nicht, warum der von Ihnen zu anderen Zeiten hochgelobte ehemalige Geschäftsführer und dessen Rolle bei der Erarbeitung der Fragen derartig in den Vordergrund gerückt wird, ja man ist versucht zu sagen, das Ganze überdramatisiert wird“, so Jann.

Man könne meinen, es solle vom Inhalt des Fragenkataloges abgelenkt werden, indem man den Mitverfasser diskreditiere und damit die gesamte Aktion. „Ich versichere Ihnen nochmals, dass es nie unsere Absicht war, die Rettung unserer Kliniken, ja, ganz bewusst unserer Kliniken, zu torpedieren, noch verantwortliche Personen in ein schiefes Licht zu rücken“, betont Jann.

Genau das werde aber unterstellt, wenn der Landrat schreibe, die „unnötigen Standortdiskussionen“ gefährdeten den Erfolg der Kliniksanierung. „Dies halte ich für ein schräges und merkwürdiges Demokratieverständnis“, kritisiert Jann, und fragt, ob es nicht mehr erlaubt sei, in einem laufenden Prozess Fragen oder Nachfragen zu stellen. Wenn man trotz der aufgeworfenen Problemstellungen zu der Überzeugung gelange, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, dann „soll es doch gut sein“.

Die Stadtratskollegen und er selbst, so Jann, seien mit dem Fragen ihrer Verpflichtung nachgekommen, zum Wohle ihrer Einwohner zu handeln, da eine große Anzahl von Bürgern sowie Unternehmen auf sie zugekommen seien und ihre Sorgen, Ängste und Bedenken hinsichtlich des angestrebten Strukturwandels vorgebracht hätten.

Bürger und Unternehmen besorgt

Insbesondere der Wegfall der Gynäkologie und der Geburtshilfeabteilung bewege nach wie vor die Menschen, die einen wichtigen Standortfaktor wegfallen sehen, bat Jann um Verständnis.

„Für eine weitere konstruktive und sachliche Zusammenarbeit stehen wir nach wie vor bereit“, schließt Jann sein Schreiben. „Schließlich geht es uns allen um den Erhalt einer guten und qualifizierten gesundheitlichen Versorgung unserer Bevölkerung.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020