NKG-Männerchor gibt Adventskonzert

Mosbach.Nur wenige Tag vor der Heiligen Nacht gestaltet der NKG-Männerchor ein besonderes Adventskonzert: Am Samstag, 21. Dezember bietet die Stiftskirche in Mosbach um 17 Uhr den idealen Ort, bei den Stimmen der NKG-Männer dem Trubel und der Hektik der Vorweihnachtszeit zu entfliehen und sich auf den vierten Advent musikalisch einzustimmen. Die Sänger um ihren künstlerischen Leiter Christian Roos haben für dieses Konzert nicht nur ausgewählte Stücke aus dem Advent einstudiert und interpretiert, sondern selbstverständlich auch das eine oder andere bekannte Weihnachtslied. Die Chorstücke werden in einer ganz besonderen Weise variiert. Ob Swing, im Offbeat, mit Harfenbegleitung oder eben ganz besinnlich und traditionell.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019