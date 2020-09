Nicht immer an Regeln gehalten

Mosbach.Mehrere Einsatzkräfte des Polizeireviers Mosbach und der Verkehrsdienst-Außenstelle Mosbach führten am Dienstagvormittag zwischen 7 und 9 Uhr eine Kontrollaktion zur Erhöhung der Sicherheit auf den Schulwegen durch, so die Polizei. Im Umfeld der Müller-Gutenbrunn-Schule wurden Kontrollstellen am Ortseingang Nüstenbach sowie am Sportgelände des FC Mosbach eingerichtet.

Positiv festzustellen ist, dass sämtliche Kinder in den Fahrzeugen vorschriftsmäßig angeschnallt waren. Die Fahrzeugführe hielten sich aber nicht immer an die Regeln, so dass die Beamten einige Anzeigen fertigen mussten. Insgesamt 13 Fahrzeuge waren zu schnell, die Fahrer erhalten nun eine Anzeige. Ein Verkehrsteilnehmer war unter Drogeneinfluss stehend mit seinem Kraftfahrzeug unterwegs, ein weiterer benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Die Polizei wird derartige Kontrollen auch nach der Schulanfangszeit fortsetzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020