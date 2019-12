Neuseeland im Blickpunkt

Mosbach.Eine Panorama Multivision-Schau „Neuseeland – Trauminsel am schönsten Ende der Welt“ findet am Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach statt. Der Fotograf Stefan Weindl, bereits bekannt durch seine Multivisionen über Australien, Südamerika, Norwegen, New York, Kanada und Südafrika präsentiert dabei circa 600 Aufnahmen, die innerhalb von 30 Jahren bei sieben Neuseelandreisen entstanden sind. Mit Großbild-Projektion und hallenfüllender Breitleinwand stellt er dieses an Naturwundern und fremden Tieren so reiche Land dar. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Bild: Stefan Weindl

