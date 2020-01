Neujahrskonzert in Mosbach

Mosbach.Die Stuttgarter Saloniker bieten am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr in der „Alten Mälzerei“ in Mosbach Konzert- und Unterhaltungsmusik vom Feinsten: Mit einer Programmvielfalt von Johann Strauss bis George Gershwin will Kapellmeister Patrick Siben mit seinen Musikern das Publikum von den Stühlen holen, spontan Stimmungen und Tagesthemen aufgreifen und mit unverwechselbarem Charme und Witz durch ein Konzert führen, das von Klassik, Operette, Walzer und Early Jazz bis zu Swing und Latin reicht. Bild: Veranstalter

