Neues Kühlfahrzeug für den Mosbacher Tafelladen übergeben

Mosbach.Blitzend stand er in der Halle des Autohauses Gramling in Neckarelz, der neue Mercedes-Benz Vito Kastenwagen mit Frischdienstausbau, der künftig gespendete Milchprodukte und Fleischwaren zum Mosbacher Tafelladen transportieren soll. 35 270 Euro an Spenden wurden für das Fahrzeug gesammelt, das nun an den DRK-Kreisverband Mosbach übergeben wurde.

„Dass wir einen Tafelladen brauchen ist schade, dass wir einen haben aber umso wichtiger“, meinte Felix Gramling bei der Fahrzeugübergabe. Das Autohaus Gramling spendete insgesamt 13500 Euro.

Von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald kamen weitere 5000 Euro. Der stellvertretende Vorsitzende des Sparkassen-Vorstands, Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann betonte, man freue sich, ganz im Sinne des Stiftungsmottos „aus der Region für die Region“, wieder einen „guten Zweck“ unterstützten zu können.

Mit 10000 Euro hatte sich die Bürgerstiftung beteiligt. Bereits 2015 wurde der Erlös der ersten Veranstaltung „Tafeln für die Tafel“, die gemeinsam mit der Volksbank ausgerichtet wurde und 6770 Euro einbrachte, gespendet.

„Ab jetzt beginnen wir mit dem Spendenaufruf für die Ersatzbeschaffung des zweiten Kühlfahrezeugs“, meinte der Präsident des DRK-Kreisverbands, Gerhardt Lauth Lauth dann mit einem Augenzwinkern. Den Tafelladen gebe es bereits seit 15 Jahren, wie Lauth ausführte. Und leider müsse man sagen, dass der Bedarf steige.

Seien es anfangs 300 Tafelläden deutschlandweit gewesen, so sei man inzwischen bei 900 Abgabestellen angekommen. Zwischen 25 und 40 Kunden kaufen täglich im Tafelladen in Mosbach ein. Durchschnittlich 700 Einkaufskarten werden im Halbjahr an Berechtigte ausgegeben.

Das es sich oft um Familien handelt, versorgt der Laden rund 2500 Menschen mit den von Discountern, Supermärkten, Bäckern und Privatpersonen aus dem Altkreis Mosbach gespendeten Lebensmitteln. nak

