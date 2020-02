Nachfrage ungebrochen

Billigheim.Die Kinderbetreuung in Billigheim ist um ein wertvolles Angebot reicher: Mit dem „TigeR-Stübchen“ am Quellberg wurde eine Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) eröffnet.

Die ausgebildeten Erzieherinnen Britta Motzer und Sandra Weishaupt werden dort zusammen mit Vertretungstagesmutter Gisela Marekker bis zu neun Kinder unter drei Jahren gleichzeitig betreuen. Wenn die Plätze geteilt werden, können bis zu zwölf Kinder in den familienähnlichen Strukturen des neuen „TigeRs“ aufgenommen werden. Die Kindertagespflegestelle verfügt über großzügige und schön eingerichtete Räumlichkeiten. Der Außenbereich wird noch in diesem Jahr kindgerecht gestaltet.

Bürgermeister Martin Diblik, Fachbereichsleiterin Renate Körber vom Landratsamt und Nadine Polk, zuständige Gruppenleiterin für den Pflegekinder- und Adoptionsdienst des Landratsamtes, lobten bei der Eröffnung das Engagement von Motzer und Weishaupt. Beide hätten viel Zeit und Energie aufgebracht, um alle Auflagen zu erfüllen. Die Gemeinde bezuschusse das neue Angebot deshalb gern, so Diblik. Zudem habe der „TigeR“ Fördergelder aus dem Leader-Programm erhalten.

Die Begleitung der Tagespflegepersonen und die Beratung der Eltern sei Aufgabe des Landratsamts, ergänzte Körber. Außerdem könnten Eltern einen Zuschuss zu den Betreuungskosten beim Landratsamt beantragen. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen auch im Kleinkindbereich sei ungebrochen. Deshalb sei es wichtig, zusätzliche Plätze zu schaffen und diese auch möglichst langfristig zu erhalten.

