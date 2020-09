Nach Unfall einfach weitergefahren

Mosbach.Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 4. September, und Mittwoch, 9. September, mit seinem Fahrzeug einen geparkten Audi in Mosbach.

Der Besitzer des Wagens stellte diesen nach Polizeiangaben am Freitag gegen 11 Uhr in der Donauschwabenstraße ab. Fünf Tage später bemerkte er den Unfallschaden im Bereich der Front. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Audi und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7500 Euro.

Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.09.2020