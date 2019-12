„Musical Highlights“ am 9. Januar in Mosbach

Mosbach.Die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“ kommt im Rahmen der Tournee durch Deutschland am Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr in die „Alte Mälzerei“ in Mosbach. Wer Musicals mit unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen mag, ist dabei genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen und schwungvollen Abend mit tollen Stimmen, bekannten Musical-Songs und „Stars zum Anfassen“ freuen. Karten für die temporeiche Show gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Sebastian Sternemann

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019