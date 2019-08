Mosbach.Die „Mosbacher Kneipen KultTour“ bringt am Freitag, 6. September, wieder richtig viel Schwung in das Nachtleben der Großen Kreisstadt. Zum Abschluss des diesjährigen „Mosbacher Sommers“ gibt es ab 20.30 Uhr in zehn Kneipen Livemusik in verschiedenen Stilrichtungen zu hören.

Von Soul bis Rock

Ein kostenloser Shuttle-Bus verbindet die folgenden Locations: Restaurant „Little Africa“ (karibische Klänge mit Palito Aché), Bistro „Live“ (Rock- und Pophits mit der Coverband „New Band in Town“, Mosbacher Brauhaus (Folkrock mit der Band „Aurelia“), Café „Banschi’s ArT“ (Blues-, Rock- und Soulmusik mit „Ear Candy“, Restaurant und Bar „Ludwig“ Soul und Funk mit „Soulstaff“), Restaurant der „Alten Mälzerei“ (Hits und Ohrwürmer mit „The Bautzy’s), Bistro „Kandelschuß“ (Partyhits mit der Band „Heartrock Acoustics“, Musik-Kneipe-Bar „Tante Gerda“(Rock und Pop mit der Akustik-Band „Livingroom“, Bar.Bistro.Café „Alt-Mosbach“ (One-Man-Show mit „FuxSolo“, Bar & Lounge „Choice“ (Party-Rock mit den „Croco’s“).

Im ehemaligen Airport in Lohrbach geht die Party bis morgens um 4 Uhr weiter. In den übrigen Locations endet die „Kneipen KultTour“ um 1 Uhr.

