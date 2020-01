Mosbach startet Mietpreisumfrage

Mosbach.Um eine aussagekräftige Übersicht über die Mietpreise in der Innenstadt zu erhalten, hat die Stadt Mosbach eine Umfrage gestartet. Landesweit steht die veränderte Situation in Innenstädten vor allem vor dem Hintergrund rückläufiger Frequenzen, sinkender Umsätze und steigender Umsatzverlagerungen von stationär zu online im Fokus. Für Einzelhändler und Gastronomen in Innenstädten stellt die Miethöhe von gewerblichen Immobilien einen wesentlichen Kostenfaktor für den Betrieb und damit für dessen Geschäftserfolg und Fortbestehen dar. Dies gilt ganz besonders für kleine inhabergeführte Betriebe, weil sie keine Größenvorteile ausspielen können. Gleichzeitig gibt es Diskussionen zwischen Mietern und Vermietern über die Höhe eines möglichen Mietpreises.

Die Erarbeitung eines solchen Mietspiegels ist eines der priorisierten Projekte des im vergangenen Jahr in Mosbach gegründeten Arbeitskreises Innenstadt unter der Leitung der Stadt Mosbach und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Mit dabei sind Handwerk und Gewerbevereine. Das Ziel des Arbeitskreises ist es, Strategien und Lösungen für den Erhalt einer lebendigen Innenstadt zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen. Themenbereiche sind: Arbeiten, Wohnen und Leben.

Ab dem 3. Februar werden die Fragebögen bei allen Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben postalisch eintreffen. Sie können bis zum 23. Februar online oder handschriftlich ausgefüllt und an die IHK Rhein-Neckar zurückgesandt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Fragebögen einem der beauftragten Mitarbeiter von Stadt und IHK zu übergeben. Durch die anonymisierten Fragebögen sind Rückschlüsse auf den Betrieb nicht möglich.

