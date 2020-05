Mohnstriezel, Obst, Joghurt und Eis versüßen den Arbeitsalltag

Neckar-Odenwald-Kreis.Es sind diese kleinen Gesten, die den Mitarbeitern der Neckar-Odenwald-Kliniken in Zeiten der Corona-Krise den Arbeitsalltag ein wenig leichter machen und ihnen zeigen, dass ihre tägliche Arbeit Anerkennung und Wertschätzung findet.

Das Wohl der Patienten ist ihr oberstes Ziel und oft gehen die Krankenhausbeschäftigten dabei über ihr Limit.

Ermutigung zum Weitermachen

Dementsprechend gerngesehen waren die süßen Köstlichkeiten, mit denen Familie Kindtner und die Aktiven von Türkspor Mosbach die Klinikcrews überraschten. „Das ist eine willkommene Abwechslung im Tagesgeschäft und ermutigt zum Weitermachen“ freuten sich Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und sein Stellvertreter Martin Ruck, die die Spenden entgegennahmen.

Ilona und Anton Kindtner aus Mosbach versorgten die Kliniken eine Woche lang mit sechs selbst gebackenen Mohnstriezeln für die Standorte in Buchen und Mosbach. Das süße Gebäck wurde täglich frisch zubereitet.

„Die größte Herausforderung war dabei die Beschaffung der Hefe“, meinte Ilona Kindtner bei der Übergabe und sie fügte augenzwinkernd hinzu, dass ihr Anton angesichts der täglich zu verarbeitenden Teigmengen ebenfalls kräftig mit Hand anlegen musste.

Mit zwei Körben voller Süßigkeiten, Obst, Joghurt, Keksen und Eis dankten Christian Haupt und Armend Muznija von Türkspor Mosbach der Belegschaft im Mosbach Krankenhaus. „Angesichts der Corona-Krise hat die Mannschaft beschlossen, den Menschen zu danken, die sich um unser gesundheitliches Wohl kümmern“, berichten die beiden Sportler. Die Mannschaft habe deshalb zusammengelegt und aus dem Erlös Geschenkkörbe erworben.

Diese Körbe wurden nun an Alten- und Pflegeheime, an das DRK Mosbach und an die Klinik übergeben.

