Mitarbeiter beinahe von Auto erfasst

Mosbach.Nach einem Disput kam es am Montag in einem Supermarkt in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach zu einem körperlichen Angriff. Eine 72-Jährige betrat laut Polizei den Markt und wurde von zwei Angestellten angesprochen, da sie keinen Einkaufswagen benutzte, welcher aufgrund der Pandemie aktuell in dem Markt vorgeschrieben ist. Aus dem Gespräch entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, in dessen Verlauf die 72-Jährige auf die beiden Angestellten einschlug und -trat. Sie wurde daraufhin des Ladens verwiesen und die Situation beruhigte sich zunächst.

Im Außenbereich erhitzte sich die Situation erneut, wobei sich die 72-Jährige in ihr Auto setzte und auf die beiden Mitarbeiter zufuhr. Diese mussten zur Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Die 72-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

