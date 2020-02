Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Mosbach.Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-, 17- und einem 18-Jährigen kam es am Freitag um 14 Uhr in der Mosbacher Hauptstraße im Bereich eines Textilgeschäfts. Zuvor trafen sich die Beteiligten im City-Parkhaus, wo es bereits zu Provokationen und Nötigungshandlungen seitens der beiden 16- und 17-Jährigen gegenüber dem 18 Jahre alten Geschädigten kam. Anschließend begaben sich die drei in Richtung Hauptstraße, wo es zu einer handgreiflichen Tätlichkeit gegenüber dem 18-Jährigen kam. Dabei erhielt der 18-Jährige unter anderem einen Faustschlag ins Gesicht. Nach Polizeiangaben wurde möglicherweise der Schlag mit einem Schlagring ausgeführt. Das 18-jährige Opfer musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Personen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, sollen sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 in Verbindung setzen.

