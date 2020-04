Eltal.In der Gemeinde finden am Sonntag. 4. April, Bürgermeisterwahlen statt. Der amtierende Rathauschef Marco Eckl bewirbt sich wieder. Weiterer Kandidat ist Samuel Johannes Speitelsbach aus Ravenstein. Im Vorfeld der Wahl waren die Bürger aufgefordert worden, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen.

Ergänzend findet am Sonntag von 8 bis 18 Uhr ein Urnengang in der Elzberghalle in Dallau statt. Das ist das einzige Wahllokal in der Gesamtgemeinde. Dabei werden verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Wähler und der Wahlhelfer getroffen, unter anderem eine Zugangsregelung, Abstandseinrichtungen und das Angebot von Desinfektionsmittel.

Eie öffentliche Verkündigung des Wahlergebnisses ist nicht vorgesehen, vielmehr wird der Ausgang voraussichtlich gegen 19.30 Uhr auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

