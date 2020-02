Lokomotiven ziehen immer

Mosbach.Seit über 100 Jahren werden in Mosbach in der Firma Gmeinder Lokomotiven gebaut. Und da Loks doch etwas Besonderes sind, fanden sich an diesem Nachmittag zahlreiche Teilnehmer des Arbeitskreises „Schule-Wirtschaft“ im Neckar-Odenwald-Kreis ein, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten und die Produkte von Gmeinder zu informieren.

Schon im Foyer zogen zahlreiche Modelle und Fotografien die Aufmerksamkeit auf sich. Ausbildungsleiter Felix Minas begrüßte die Besucher und gab mit dem Auszubildenden Robin Harder einen Einblick in die Firmengeschichte und die Produktpalette, die von kleinen Rangierloks bis zu den großen mehrachsigen „Kraftpaketen“ reicht. Die Leistungen für den Kunden umspannen den Bau von eigenen Lokomotiven, die Wartung und Instandsetzung eigener und fremder Fabrikate sowie die Konstruktion einer Lok nach Kundenwunsch.

In der Werkhalle gingen die Besucher staunend von Lok zu Lok, die sich in den verschiedensten Stadien der Fertigung oder der Reparatur und Wartung zeigten. Hier betonte Felix Minas die Wichtigkeit einer guten Ausbildung und der Auszubildende Robin Harder informierte über seine Ausbildung als Mechatroniker. Der Höhepunkt war die Fahrt auf einer frisch überholten Lok auf der hauseigenen Teststrecke. Ein wenig Gefühl von großer weiter Welt kam auf, als sich der hybridbetriebene Koloss in Bewegung setzte und stilecht den Besuchern der Wind um die Nase wehte. In einer weiteren Halle konnten die Produkte der Zagro-Group, zu der Gmeinder gehört, besichtigt werden. Es handelt sich um elektrisch betriebene Rangierhilfen, die sowohl auf der normalen Straße als auch auf der Schiene fahren können und dabei bis zu 1000 Tonnen rangieren.

Nach einem abschließenden Gespräch über die aktuelle Situation am Arbeits- und Ausbildungsmarkt bedankte sich der Vorsitzende Thomas Wießler von der Servicestelle „Schule-Wirtschaft“ bei Felix Minas und Robin Harder und lud alle Teilnehmer zur nächsten Veranstaltung bei der Firma Concad in Walldürn ein.

