Lohnendes Ausflugsziel

Mosbach.Er wurde einmal mehr zum bunten Marktplatz und lohnenden Ausflugsziel am ersten Adventswochenende: der traditionelle Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie am Standort Mosbach. Zahlreiche Gäste aus der Region besuchten an beiden Tagen das Kultur- und Begegnungszentrum „fideljo“.

Im Mittelpunkt standen wieder handgemachte Adventsdekorationen, Holzprodukte, Advents- und Weihnachtsgebäck und jede Menge besondere Geschenkideen. Die Besucher konnten an den Ständen verschiedener Bereiche der Johannes-Diakonie und weiterer Partner aus einem breiten Angebot auswählen. Glücksritter sahnten derweil bei einer Tombola Preise ab oder probierten leckere Weihnachtsplätzchen.

Auch musikalisch hatte der Markt Abwechslung zu bieten. Das Bläser- und Paukenensemble der Johannes-Diakonie sorgte am Samstag für die gewohnt stimmungsvolle Eröffnung, am Nachmittag unterhielten die Sänger des Christlichen Centrums Mosbach. Am Sonntag spielte die „Band of Mountain School“, die Schulband der Johannesberg-Schule, gekonnt auf. Außerdem bereicherten die „HarmoNixen“ sowie die Singkreis- und Orffgruppe der Johannes-Diakonie unter der Leitung von Peter Bechtold den gut besuchten Gottesdienst zum Auftakt des zweiten Markttages.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019