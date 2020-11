„Leere Stühle“ in Mosbach

Mosbach.Angesichts des verlängerten Lockdowns wiederholt die AfD ihre Aktion „Leere Stühle, leere Kassen“ in Mosbach. „Bereits am vergangenen Samstag waren wir in Buchen, um mit der Aktion ‘Leere Stühle, leere Kassen’ auf die Situation zahlreicher Unternehmer aufmerksam zu machen, denen durch den Lockdown massiver Schaden entsteht“, so der AfD-Kreisvorsitzende Johann Martel. Nun setze die Regierung diesen Kurs fort, den die AfD als „unverhältnismäßig und unverantwortlich“ bezeichnet.

Martel verweist auf die Lageeinschätzung des RKI und erklärt: „Den Fakten nach geht von der Gastronomie kein höheres Risiko aus – im Gegenteil.“ Nur ein minimaler Anteil am Ausbruchsgeschehen sei auf sie zurückzuführen. Dafür dürfe man nicht Hunderttausende Existenzen gefährden. Der Kreisvorsitzende kündigt an, dass die Aktion „Leere Stühle, leere Kassen“ am Samstag, 28. November, von 11 bis 12 Uhr an der Sparkasse stattfinden werde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020