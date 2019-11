Lebensqualität ermöglichen

Mosbach.„Sie verdienen heute unsere ganze Aufmerksamkeit“, beglückwünschte die Leiterin der Fachschule für Sozialwesen der Johannes-Diakonie Mosbach, Birgit Thoma, 50 staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger (HEP), die ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben, 15 davon mit herausragenden Leistungen.

In die Glückwünsche eingeschlossen waren 14 junge Heilerziehungsassistenten, die bei der Absolventenfeier im voll besetzten Eventbereich des Kultur- und Begegnungszentrums „fideljo“ ihre Zeugnisse erhielten. Insgesamt 13 Teilnehmer feierten ihre erfolgreich beendete Zusatzqualifikation als „Übungsleiter Rehabilitationssport“ der Fachrichtung „Sport mit Menschen mit geistiger Behinderung“.

Die Fachschule für Sozialwesen gehört zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie und hat ihren Sitz in Neckarbischofsheim. Viele der Absolventen hatten den praktischen Teil ihrer Ausbildung in Einrichtungen der Johannes-Diakonie abgelegt.

Ihre Laudatio spickte Thoma mit einigen ironischen Bemerkungen rund um Wunsch und Wirklichkeit des Bundesteilhabegesetzes. Damit hatte sie bei den mehr als 200 Gästen manchen Lacher auf ihrer Seite. Den Absolventen riet Thoma, die anstehenden Veränderungen aktiv mitzugestalten: „Sie haben so viel gelernt und so viele Kompetenzen erworben. Nutzen Sie diese, um Menschen, die Sie begleiten, Lebensqualität zu ermöglichen.“

Visionen umsetzen

Zuvor hatten der Pädagogische Vorstand der Johannes-Diakonie, Jörg Huber, und die Leiterin der Bildungs-Akademie, Kerstin Wolff, die Absolventen zu ihrem Abschluss beglückwünscht. Die Behindertenhilfe benötige gerade jetzt flexible, gut ausgebildete Fachkräfte, betonte Huber.

Der Pfarrer der Johannes-Diakonie, Richard Lallathin, erinnerte an den 30. Jahrestag des Mauerfalls und führte diesen als Beispiel für eine gute Veränderung an. „Lassen Sie sich vom Alltag nicht unterkriegen und setzen Sie ihre Visionen um“, riet Lallathin den Absolventen.

Glückwünsche kamen auch von der Johannes-Diakonie-Mitarbeitervertretung und dem HEP-Berufsverband in Person von Mario Jung und Klaus Helmling. Bei so viel Lob hatten aber auch die Absolventen einiges zurückzugeben. So erhielten etwa die Lehrkräfte der Heilerziehungsassistenten-Ausbildung Blumensträuße und einen großen Geschenkkorb. Musikalisch verlieh die Band „Recharged“ der Feier einen rockigen Unterton.

