Landesstraße 526 vollständig gesperrt

Billigheim.Zur Sanierung eines Schadens an der Landesstraße 526 kurz vor dem Sportplatz Billigheim wird der Streckenabschnitt zwischen Billigheim und Katzental von Dienstag, 10. Dezember, bis voraussichtlich Donnerstag, 12. Dezember, zwischen 7.30 und 16 Uhr vollständig gesperrt. Im beschädigten Bereich wird die Fahrbahn abgefräst, gereinigt und mit einem Straßenfertiger wiederhergestellt. Außerdem führt das Forstrevier Billigheim Baumfällarbeiten in diesem Streckenabschnitt durch. Der Verkehr wird in Katzental über Sulzbach nach Billigheim umgeleitet. Die Umleitung von Billigheim erfolgt über Waldmühlbach nach Katzental.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019