L 527 ab Montag voll gesperrt

Sulzbach/Billigheim.Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnt an diesem Montag die Straßeninstandsetzung an der L 527 zwischen Sulzbach und Billigheim. Die Arbeiten können aus Arbeitsschutzgründen nur unter Vollsperrung der L 527 ausgeführt werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich am Freitag, 8. November, beendet sein. Die Instandsetzungsarbeiten sind zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn erforderlich. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr von Sulzbach über Allfeld nach Billigheim sowie entsprechend in umgekehrter Fahrtrichtung umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Gesamtkosten für die Sanierung der rund 2,5 Kilometer langen Strecke betragen 600 000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019