Kurzarbeitergeld muss für’s Leben reichen

Neckar-Odenwald–Kreis.Systemrelevante Berufe wie in der Daseinsvorsorge, im Einzelhandel, Lebensmittelbereich, Großhandel, im Gesundheitsbereich und in den kommunalen Verwaltungen der Städte und Gemeinden, in den Jobcentern bis hin zur Agentur für Arbeit sind in der Corona-Krise wichtiger denn je.

Respekt und Dankbarkeit

„Menschen, die jetzt für uns das Leben am Laufen halten, haben unser aller Respekt und Dankbarkeit verdient“, so Robin Friedl, DGB-Kreisverbandsvorsitzender Neckar-Odenwald.

Die Corona-Krise habe auch die Betriebe und Unternehmen im Neckar-Odenwald-Kreis erfasst. Betriebsräte und Personalräte arbeiten an Lösungen für Beschäftigte, um Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. Sie übernehmen gerade jetzt in dieser Situation eine sehr wichtige Aufgabe. „Das Coronavirus bedroht uns alle. Das Gebot der Stunde heißt: Solidarität. Die deutsche Wirtschaft steht in weiten Teilen des Landes vor einem faktischen Stillstand, auch hier im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Auswirkungen enorm“, erklärt der DGB-Kreisvorsitzende.

„Die Krise stellt nicht nur unser tägliches Leben auf den Kopf, sondern bringt auch existenzielle Sorgen für viele Menschen und Familien mit sich“, äußert Robin Friedl. Die Entgeltsicherung für Eltern, die Kinder betreuen, beträgt 67 Prozent des Nettoentgelts, zeitlich befristet. Das wird kaum ausreichen, um Mieten zu zahlen und den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Und mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld würden Beschäftigte nicht über die Runden kommen. Insbesondere Menschen mit einem niedrigen Einkommen sind besonders hart getroffen. Über Tarifverträge haben Gewerkschaften bereits in mehreren Branchen ein deutlich höheres Kurzarbeitergeld durchgesetzt. Deshalb fordert der DGB mit seinen Gewerkschaften die Bundesregierung auf, in Unternehmen ohne Tarifbindung mindestens 80 Prozent Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten zu ermöglichen.

Da die Bundesregierung die Arbeitgeber bei der Kurzarbeit entlastet, indem sie ihnen die Sozialversicherungsbeiträge erstattet, fordern die Gewerkschaften, dass ein Teil der Entlastung durch ein höheres Kurzarbeitergeld bei den Beschäftigten ankommt. Schließlich gehe es um Geld, das Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen in die Sozialkassen eingezahlt haben. Es sei ungerecht und müsse korrigiert werden. Die erstatteten Arbeitnehmerbeiträge gehörten den Beschäftigten und müssten für die Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf mindestens 80 Prozent genutzt werden.

Außerdem sei es wichtig, die in der Krise befindlichen Unternehmen durch massive Liquiditätshilfen zu unterstützen. Es sei richtig, dass die Bundesregierung einen Rettungsschirm von etwa insgesamt 600 Milliarden Euro gespannt habe. Doch dieses Geld müsse bei den Betrieben schnell ankommen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sowie Soloselbstständige seien jetzt auf eine unbürokratische Hilfe angewiesen.

Solidarität sei vor der Corona-Krise ein abgenutztes Wort gewesen. Heute habe es die große Bedeutung wieder gefunden. Solidarität mit allen, die unsere Versorgung gewährleisten und die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten.

Ob Pfleger, Ärzte, die Beschäftigen in Supermärkten, Einsatzkräfte im Polizei-, Feuerwehr- und Rettungswesen, Beschäftige bei der Ver- und Entsorgungsdiensten, die Medien als wichtige Informationsquellen, Lkw- und Busfahrer oder das Zugpersonal – sie alle verdienen Respekt und Solidarität.

Und sie verdienen eine anständige Behandlung und gute Arbeitsbedingungen.

„Wir werden nicht ohne finanziellen Schaden aus der Krise kommen. Aber wir wünschen allen, dass sie gesund diese Krise überstehen“, erklären die Vorstandsmitglieder des DGB-Kreisverbandes Neckar-Odenwald.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020