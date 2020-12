Kostenlose Schnelltests

Dallau.„Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“, so heißt eine landesweite Aktion des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Ziel ist es, etwas mehr Sicherheit zum Weihnachtsfest während der Corona-Pandemie zu schaffen. Mittels kostenloser Schnelltests sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, bereits nach kurzer Wartezeit zu erfahren, ob bei ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus vorliegt.

„Mit den Schnelltests versuchen wir, den Menschen etwas mehr Sicherheit zum Weihnachtsfest zu geben“, erklärt DRK-Präsident Gerhard Lauth. Als Kreisverband setze man auf ehrenamtlicher Basis die Aktion im Raum Mosbach in der Elzberghalle in Dallau um. Am 23. Dezember von 8 bis 17 Uhr und an Heilig Abend, 24. Dezember, von 8 bis 12 Uhr werden dort interessierte Bürger per Nasenabstrich getestet. Das Ergebnis erfahren die testwilligen Personen ungefähr 15 Minuten später direkt an Ort und Stelle. Im Fall eines positiven Tests wird eine Bescheinigung ausgestellt und das weitere Verfahren erläutert. Negativ getestete Personen werden mündlich über das Ergebnis informiert.

Regelfall ist dabei die Testung aus dem Pkw heraus. Es ist aber auch möglich, zu Fuß zur Elzberghalle zu kommen. Der nahe gelegene S-Bahn-Haltepunkt Dallau bietet eine Option zur Anreise mittels öffentlicher Verkehrsmittel. Die Rufnummer zur Terminvergabe wird in Kürze eingerichtet und auf der Internetseite des DRK-Kreisverbands Mosbach unter www.drk-mosbach.de veröffentlicht.

