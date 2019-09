Kooperationsunterricht liegt weiter voll im Trend

Mosbach.In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus des Mosbacher Gemeinderates stand unter anderem der Jahresbericht der Musikschule Mosbach auf der Tagesordnung.

Zunächst gab das Gremium seine Zustimmung zu einer Kooperation zwischen der Müller-Guttenbrunn- und der Otfried-Preußler-Schule. Dort wird seit Schuljahresbeginn eine Außenklasse des in Buchen ansässigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Den Kindern aus der Umgebung Mosbachs wird somit ermöglicht, eine Schule vor Ort zu besuchen und Fahrzeiten zu verkürzen.

Anschließend nahm der Ausschuss Kenntnis vom Sachstand der Baumaßmaßnahmen am katholischen Kindergarten der Waldstadt, an denen sich die Stadt mit einer 70-prozentigen Förderung beteiligt.

Weiterhin beschlossen die Ausschussmitglieder, dem Gemeinderat zu empfehlen, 5000 Euro für das Hölderlin-Beethoven-Jahr in den Haushalt 2020 aufzunehmen. Anlässlich der 250. Geburtstage soll ein attraktives Veranstaltungspaket geschnürt werden, an dem sich zahlreiche Kulturträger Mosbachs beteiligen.

100 Veranstaltungen und Auftritte

Abschließend berichtete Musikschulleiter Martin Daab über Veranstaltungen, Statistiken und Finanzielles aus dem Jahr 2018. Demnach fanden rund 100 Veranstaltungen und Auftritte vor insgesamt rund 15 000 Zuhörern statt, darunter rund 70 musikalische Umrahmungen für Partner der Musikschule. Herausgeragt haben im Jahr 2018 unter anderem das Sinfoniekonzert der Jungen Philharmonie Neckartal-Odenwald, das Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ sowie ein Live-Auftritt des Kinderchors „Pirol“ in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“.

Die Musikschule erfüllte ihren Bildungsauftrag in mannigfaltiger Art auch in Kindertagesstätten und Schulen. So erreicht man zum Beispiel mit dem Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ über 400 Kinder in 18 Kitas. Auch die Zahl der Kooperationsklassen stieg kontinuierlich.

17 festangestellte und 20 freie Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr 1872 Schüler unterrichtet. Das entspricht vier Schülern pro Jahreswochenstunde. Der Landesdurchschnitt liegt bei 3,1. Noch vor den Hauptfächern mit Instrumenten- und Gesangsunterricht liegen die Kooperationsfächer an der Spitze der Belegungszahlen und somit weiter im Trend. In den vergangen 18 Jahren wurden rund neun Vollzeitstellen abgebaut, da der boomende Kooperationsunterricht weniger personalintensiv ist.

Finanziell wirtschaftet die Musikschule Mosbach seit Jahren kostenbewusst. Den Löwenanteil an den Kosten tragen die Eltern mit 46,5 Prozent und die Stadt Mosbach mit 48,4 Prozent, die damit ihrer Zentralitätsfunktion nachkommt und eine enge Verbundenheit mit den weiteren Mitgliedskommunen belegt. In der Kostenaufstellung zeigt sich, dass über 90 Prozent der Ausgaben von den Personalkosten bestimmt werden, weshalb die Beiträge entsprechend der tariflichen Lohnerhöhung angepasst werden mussten.

Auf die Nutzer umgerechnet liegen die Kosten bei 726 Euro je Schüler. „Damit sind wir im Landesdurchschnitt weiterhin günstig“, so Oberbürgermeister Michael Jann. „In eher bildungsfernen Zeiten ist das Geld der Mitgliedskommunen in der Musikschule gut angelegt.“

