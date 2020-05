Konzerte an einem anderen Ort

Mosbach.Seit fünf Jahren ist die „Gutleutmusik um 3“, die an jedem letzten Sonntag der Monate Mai bis September in der spätgotischen Gutleutkapelle am Friedhof Mosbach stattfindet, eine beliebte Einrichtung. Leider kann die Kapelle wegen der beengten Verhältnisse in diesem Jahr nicht als Konzertort dienen. Da aber die Reihe auch in diesem Jahr nach Möglichkeit weitergeführt werden soll, versucht die Tourist Information Mosbach sie, wenn irgend möglich, an anderen Orten stattfinden zu lassen. Die „Gutleutmusik“ im Mai muss zwar ausfallen, aber: Für 28. Juni ist das „Duo Ferrara“ mit Fagott und Gitarre vorgesehen, für 26. Juli ein Meditationskonzert mit dem Gitarristen Stefan Barcsay, für 30. August ein Auftritt des Barock-Cellisten Johannes Kasper. Die Reihe beschließen soll das Ensemble „La Follia“ um den Blockflötisten Kjell Pauling am 27. September. Wo die Konzerte stattfinden sollen, wird zu gegebener Zeit mitgeteilt.

