Konzert fällt aus

Mosbach.Die für Donnerstag, 12. März, in der Alten Mälzerei in Mosbach geplante Veranstaltung „Südtiroler Heimatsterne“ muss auf Grund des Coronavirus verschoben werden. „Da das Gebiet Südtirol zum Krisengebiet ernannt wurde und die Stars des Abends in Kastelruth in Südtirol zu Hause sind, sind wir verpflichtet, die Veranstaltung auf einen neuen Termin zu verschieben“, heißt es vom Veranstalter. Der neue Termin ist Donnerstag, 17. September, 20 Uhr. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

