Klimastreik startet um 5 vor 12

Mosbach.Seit Monaten gehen Schüler auf die Straße und demonstrieren unter dem Motto „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz und ein konsequenteres Handeln der Politik gegen den Klimawandel. Die Schülerbewegung ruft nun alle Menschen dazu auf, sich bei einem weltweiten Klimastreik am 20. September ihnen anzuschließen.

Die Planungen für die Demonstration laufen auf Hochtouren. So steht bereits fest, dass die sie zur symbolischen Zeit um 5 vor 12 am Bahnhof in der Mosbacher Innenstadt beginnen wird. Nach dem Demonstrationsmarsch sind verschiedene Redner und Stände bei der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz geplant.

Zum Streik lädt das Klimabündnis Neckar-Odenwald-Kreis ein, bestehend aus der Grünen Jugend Neckar-Odenwald, dem Ver.di-Bildungszentrum Mosbach, den Grünen Mosbach, den Grünen Neckar-Odenwald, der BürgerEnergie Neckar-Odenwald, Mosbach gegen Rechts und der Initiative AtomErbe Obrigheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019