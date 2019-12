Mosbach.Das Jahresende ist traditionell der Zeitpunkt, Danke zu sagen und die Verdienste besonderer Menschen zu würdigen. Die Johannes-Diakonie stellte daher ihre zahlreichen Ehrenamtlichen im Kultur- und Begegnungszentrum „fideljo“ in den Mittelpunkt – und damit Menschen, die das ganze Jahr über unermüdlich und selbstlos ihre Zeit anderen schenken, so Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer bei ihrer Begrüßung.

Rund 80 bürgerschaftlich Tätige, die an den verschiedenen Standorten der Johannes-Diakonie zum Einsatz kommen, waren der Einladung nach Mosbach gefolgt. Sie erlebten einen abwechslungsreichen Abend mit Tanz, Kabarett und Musik. Die freiwilligen Helfer unterstützen die Johannes-Diakonie beispielsweise in ihrer Freizeit im „fideljo“, engagieren sich als Lesepaten, bringen sich in die Seniorenarbeit der Johannes-Diakonie ein, gehen mit Menschen mit Unterstützungsbedarf jeglichen Alters spazieren, ins Café oder ins Kino, treiben gemeinsam Sport, machen handwerkliche oder kreative Angebote und vieles mehr.

Meistens wirken Ehrenamtliche im Verborgenen. „Ihr schenkt anderen Menschen Freude – und bekommt von den Beschenkten auch wieder etwas zurück“, so Bauer. Dieser Abend sei die Gelegenheit, für das Wirken der Ehrenamtlichen, für deren Zeit, für die stillen Taten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, Danke zu sagen. „Schön, dass es euch gibt.“

Auch Vorstand Jörg Huber würdigte den Einsatz der Helfer und dankte im Namen der Johannes-Diakonie und seines Vorstandskollegen Martin Adel. In seinen Dank schloss er die vielen Mitarbeiter verschiedener Firmen der Region mit ein, die im zurückliegenden Jahr an Freiwilligentagen ihre Arbeitskraft für einzelne Projekte zur Verfügung stellten.

Dank an „Ehrenamtsqueen“

Huber hob auch das Wirken von Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer hervor. Die kümmere sich seit mehr als sechs Jahren um inzwischen fast 300 Ehrenamtliche an verschiedenen Standorten der Johannes-Diakonie. Wichtig sei ihr immer der persönliche Kontakt. Eben diesen schätzen auch die Ehrenamtlichen selbst, wie Gabriele Kappe stellvertretend zum Ausdruck brachte. Sie überreichte Bauer, ihrer „Ehrenamtsqueen“, im Namen aller ein Präsent.

Einmal mehr stand das Rahmenprogramm der Feier für besondere Momente. Für Musik sorgte die „Band of Mountain School“, die Schulband der Johannesberg-Schule. Bühne frei hieß es dann erstmals für die inklusive Tanzgruppe des Tanzsportzentrums Mosbach, die eine gelungene Premiere feierte. Als „Stargast“ begrüßte Tanja Bauer schließlich den Kabarettisten Markus Neuweiler und dessen Alter ego Alois Gscheidle, den „ganz besonderen Schwob“. Als Hausmeister sorgte er bei den Ehrengästen im „fideljo“ für Zucht und Ordnung – ohne Berührungsängste und selten auf, sondern meist vor der Bühne mitten im Publikum.

