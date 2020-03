Hörvergnügen der besonderen Art

Mosbach.Zum zweiten Mal folgt die Big Band der Uni Siegen der Einladung des Kultur- und Tagungszentrums „Alte Mälzerei“. Der aus Unterschefflenz stammende Big Band-Leader Martin Reuthner hat sich für den Auftritt am Samstag, 21. März, drei Gäste ausgesucht, die alle aus der Region stammen: Ingolf Burkhardt (Unterschefflenz), Lehrmeister von Reuthnerd stand schon 2018 zusammen mit der Uni Big Band als Gast auf der Bühne der Alten Mälzerei. Ludwig Nuss (Duttenberg) ist seit vielen Jahren als Soloposaunist der WDR Big Band tätig. Der Diedesheimer Steffen Weber spielt Tenorsaxophon in der Big Band des HR in Frankfurt.

Als „Jazzed Friends“ heizen alle zusammen dem Mosbacher Publikum mit einem Querschnitt von Swing bis Funk und Rock ordentlich ein. Das Konzert wird live auf CD mitgeschnitten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020