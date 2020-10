Mosbach.Die höchste Ehrung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), die Bestellung zum Honorarprofessor, erhielt Dr. Helmut Schweer. „Als ausgewiesener Experte im Bauingenieurwesen, der in seiner akademischen Lehre und seiner beruflichen Tätigkeit in idealer Weise die Dualität aus Theorie und Praxis verkörpert, pflegt Helmut Schweer seit vielen Jahren engen Kontakt zur DHBW Mosbach und leistet einen wesentlichen Beitrag zur akademischen Entwicklung der Studierenden.“, erklärte Rektorin Professor Dr. Gabi Jeck-Schlottmann bei einer Feierstunde zur Übergabe der Urkunde. „Sie sind in unserer 40-jährigen Geschichte erst der vierte, der den Titel Honorarprofessor erhält.“

Helmut Schweer ist seit 2012 Lehrbeauftragter im Studiengang Bauingenieurwesen an der DHBW Mosbach. Zusätzlich zu seinen Vorlesungen übernimmt Schweer die Betreuung der Mosbacher Studierenden bei den Peri-Baubetriebsübungen, einem internationalen Wettbewerb, bei dem die Zusammenhänge vieler baubetrieblicher Disziplinen übergreifend behandelt werden.

Dabei erzielte er mit seinen Studierenden sehr gute Ergebnisse, im Jahr 2015 belegten sie den ersten Platz. „Der Studiengang Bauingenieurwesen spielt für die DHBW Mosbach eine wichtige, profilbildende Rolle. Als Lehrbeauftragter haben Sie sich in den zurückliegenden Jahren große Verdienste um unsere Hochschule erworben“, so DHBW-Vizepräsident Professor Dr. Peter Väterlein.

Nach seinem Studium an der Universität Karlsruhe 1987 war Helmut Schweer zunächst in der Bauabteilung des Kernforschungszentrums Karlsruhe, im Staatsbauamt Idar-Oberstein sowie an der Oberfinanzdirektion Koblenz tätig, bevor er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrgebiet Baubetrieb und Bauproduktion an der Universität Kaiserslautern arbeitete. Schweer wurde 2002 an der Université de Metz (Frankreich) im Fach Bauingenieurwesen promoviert. Seit 2002 ist er beim Land Saarland in verschiedenen leitenden Funktionen tätig.

Helmut Schweer freute sich über die Ehrung: „Ich darf heute die Zinsen meiner Investition in Wissen ernten. Die Honorarprofessur würdigt meine Ausdauer im Bereich Lehre und für die Weitergabe meines Wissens an die Studierenden“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020