Hilfsfristen standen im Mittelpunkt

Mosbach.„Die Einhaltung der Hilfsfrist ist eine große Herausforderung für den Rettungsdienst und fordert alle Kräfte. Das Land legt eine hohe Priorität auf die Einhaltung der Hilfsfrist – denn in Notfällen muss schnell qualifizierte Hilfe vor Ort sein. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist auf einem sehr guten Weg zur Einhaltung der Hilfsfristen“, erklärte Dr. Steffen Krahl, der neue Ärztliche Leiter Rettungsdienst beim Regierungspräsidium Karlsruhe, anlässlich eines Besuchs in der Integrierten Leitstelle in Mosbach. Dr. Krahl traf sich dort mit dem Vorsitzenden des Bereichsausschusses, dem Sprecher der Leitenden Notärzte, den Vertretern der im Rettungsdienst teilnehmenden Organisationen und Vertretern des Landratsamts zu einem Gedankenaustausch. Die Stelle von Dr. Krahl wurde vom Land Baden-Württemberg neu eingerichtet. Großen Raum in dem Gespräch nahm die Personalsituation im Rettungsdienst ein. So wurde von den großen Herausforderungen bei der Personalgewinnung und der Besetzung der Rettungsmittel berichtet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019