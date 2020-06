„Gutleutmusik“ in der Kirche

Mosbach.Wie angekündigt, kann die Reihe „Gutleutmusik um 3“ dieses Jahr nicht in der Gutleutkapelle stattfinden; sie wird an andere Orte in Mosbach verlegt. So ist die Gutleutmusik am Sonntag, 28. Juni, um 15 Uhr zu Gast in der Stiftskirche. Das Ferrara Duo mit Annina Holland-Moritz (Fagott) und Stefan Conradi (Gitarre) spielt ein buntes Programm von Telemann über Donizetti bis zu englischen Folk Songs. Der Eintritt zu dem halbstündigen Konzert ist wie immer frei. Spenden sind willkommen. Bild: Veranstalter

