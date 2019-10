Großes Konzert zum Jubiläum

Mosbach.Vor zehn Jahren erblickte Chor Royal das Licht der Welt. In diesen zehn Jahren ist viel passiert und Chor Royal hat sich weit über die Grenzen des Neckar-Odenwald-Kreises einen guten Ruf erarbeitet. Unzählige Auftritte von ganz klein bis ganz groß sind in den zehn Jahren zusammengekommen und zeigen die Vielfalt und Flexibilität des Chores. Mit fetzigen, teilweise achtstimmigen Stücken und einer Human Beatbox wissen die Jungs und Mädels von Chor Royal zu begeistern.

Zehn Jahre Chor Royal das sind mehr als 500 Proben. Am Samstag, 9. November, ist es nun soweit – Chor Royal feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert in der Altern Mälzerei in Mosbach. Neben Klassikern aus den zehn Jahren Chor Royal wird es auch viele neue Songs zu hören geben.

Das große Jubiläumskonzert am 9. November beginnt um 20 Uhr. Im Vorverkauf gibt es vergünstigte Karten entweder bei Kindlers Buchhandlung in Mosbach oder unter info@chor-royal.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019