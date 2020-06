„Gibt noch gute Chancen auf einen Platz“

Präsenzlehre fand an der Dualen Hochschule an den Standorten Mosbach und Bad Mergentheim in den letzten Monaten grundsätzlich nicht statt. Doch es gab Online-Seminare, wie das Bild des Seminars des Studiengangs Onlinemedien zeigt. Die Studenten präsentierten Ideen und Businesspläne für Online-Plattformen oder Apps vor einer externen Jury und stellten sich online deren Urteil. Das verwendete Tool war Whereby.

© DHBW Mosbach/Hendrik Steffens