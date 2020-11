Mosbach.Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. 383 herausragend engagierte Menschen und ihre Organisationen wurden bundesweit bis zum 31. Juli nominiert, darunter das Theater-Musical über Marie Juchacz, das von der AWO Neckar-Odenwald angeregt und im Oktober 2019 von Akteuren des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Mosbach uraufgeführt wurde.

Nachdem die Jury im September die Preisträger in fünf Kategorien ausgewählt hatte, standen alle anderen Projekte vom 15. September bis 27. Oktober im Internet zur Abstimmung. Beim Voting für den Publikumspreis wurden mehr als 112 000 Stimmen abgegeben.

1903 Stimmen erhalten

Für das Theater-Musical über die AWO-Gründerin und SPD-Reichstagsabgeordnete Marie Juchacz wurde 1903 Mal abgestimmt. Damit erreichte es Platz 9. Durch die hohe Bewertung darf die AWO Neckar-Odenwald auch an einem Weiterbildungsseminar in Berlin teilnehmen.

„Das ist ein wunderbarer Erfolg für unsere Initiative, der zeigt, dass Engagement sich lohnt“, sagt Peter Maurus, Geschäftsführer der AWO Neckar-Odenwald. „Die AWO und das Auguste-Pattberg-Gymnasium haben hier gemeinsam ein Geschichtsstück auf die Bühne gebracht, das die Jahrhundertwende mit ihren großen sozialen und politischen Fragen in die Gegenwart holt. Wir danken den jugendlichen Darstellern und ihren Lehrern, die sich völlig in diese Aktion hineingegeben und zwei überragende Aufführungen mit rund 1500 Zuschauern gemeistert haben. Gemeinsam freuen wir uns über die rege Teilnahme am Publikums-Voting und die hervorragende Platzierung.“ Für Gabriele Teichmann, Vorsitzende des AWO Kreisverbands Neckar-Odenwald und Ideengeberin für das Stück, ist die gute Bewertung der AWO-Initiative Erfolg und Ansporn zugleich: „Hier zeigt sich einmal mehr, dass die fünf Werte der AWO – Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit – für junge Menschen interessant und aktuell sind, wenn man sie in einen spannenden Zusammenhang setzt. Es gilt heute mehr denn je, die hart erkämpften Sozialreformen mit in die neue Zeit zu nehmen und Menschen für ein gerechtes Miteinander zu begeistern.“

Preisverleihung übertragen

Die Preisträger aller fünf Kategorien und des Publikumspreises werden offiziell bekanntgegeben und ausgezeichnet. Diese Preisverleihung wird in Kooperation mit dem TV-Sender ALEX Berlin am 3. Dezember um 18 Uhr live übertragen auf www.deutscher-engagementpreis.de/preisverleihung2020 und auf dem Facebook- und YouTube-Account des Deutschen Engagementpreises.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020