Gesammeltes Spielzeug an über 400 Kinder ausgegeben

Ein voller Erfolg war die Spendenaktion der Digeno: Täglich wurden neue Spielzeuge abgegeben.

Mosbach/Buchen. Erstmals hatte die Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (Digeno) im November dazu aufgerufen, durch Spielzeugspenden Familien mit geringen finanziellen Mitteln zu unterstützen. „Die Resonanz war überwältigend“, zog nun Digeno-Geschäftsführerin Ilka Zwieb zusammen mit dem Geschäftsführer des Jobcenters Neckar-Odenwald, Jochen Münch, Bilanz.

Teils originalverpackt

Im Laufe der Aktion wurde täglich Spielzeug in Mosbach und in Buchen abgegeben. Die Bandbreite reichte von Babyspielzeug über Bücher und Gesellschaftsspiele bis zu Fahrrädern, Schlitten und Puppenwägen. „Das Spielzeug war größtenteils sehr gut erhalten, teilweise neu und originalverpackt“, berichtete Zwieb.

Spielzeug mit Gebrauchsspuren wurde von Digeno-Mitarbeitern gereinigt und wenn notwendig repariert. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Teilnehmern der sogenannten Arbeitsgelegenheiten, über die arbeitssuchende Menschen eine neue Zukunftsperspektive vermittelt wird. Vor Weihnachten wurde das Spielzeug in Mosbach und Buchen aufgebaut. Das Jobcenter hatte zuvor rund 500 Gutscheine an Familien verschickt. An den Ausgabetagen verschenkte die Digeno das Spielzeug an rund 400 Kinder, außerdem erhielten das Jugendamt und das Frauen- und Kinderschutzhaus eine Vielzahl an Spielsachen. Zudem wurden mehrere gut gefüllte Kartons dem Kinder- und Jugenddorf Klinge übergeben.

„Wir können uns gut vorstellen, die Aktion zu wiederholen oder vielleicht sogar auszubauen und als festen Bestandteil in unser Portfolio aufzunehmen“, betonte Ilka Zwieb. Die Aktion habe viele positive Effekte wie die nachhaltige Verteilung von nicht mehr genutzten Beständen aus Privathaushalten, aber auch die sinnstiftende Tätigkeit für die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten gehabt. Den Spendern sei die Abgabe leichtgefallen, da nachvollziehbar gewesen war, dass das Spielzeug weitergenutzt wird. Zwieb und Münch dankten allen Spendern, die damit zum Erfolg beigetragen haben.

