Gefährliche Drahtschlingen im Wald ausgelegt

Rosenberg.Durch einen Jagdpächter konnten am Freitagabend nach Angaben der Polizei im Wald bei Rosenberg mehrere Drahtschlingen teilweise am Boden sowie an höher hängenden Ästen aufgefunden werden.

Bisher unbekannter Täter

Die Drahtschlingen wurden hier durch einen bislang unbekannten Täter in der Nähe eines Wildwechsels platziert.

Bereits im November verfing sich ein Hund bei einer Treibjagd in solch einer Drahtschlinge. Bei diesen Drahtschlingen handelt es sich um sogenannte Schlingenfallen, welche platziert werden, um Wildtiere zu fangen, wie die Polizei in einer Presseerklärung mitteilte

Vorsicht für Hundehalter

Hundehalter aus Rosenberg und Umgebung sollen daher ihre Hunde an der Leine führen, um zu vermeiden, dass diese sich in einer Schlinge verfangen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020